Yémen: nouveaux ministre de la Défense et chef d'état-major

M. Maqdishi remplace Mahmoud al-Soubaïhi, qui est détenu par les rebelles Houthis dans la capitale Sanaa. Le sultanat d'Oman avait tenté récemment d'obtenir la libération de M. Soubaïhi.



Ces nominations ont été annoncées à Aden, siège provisoire du gouvernement yéménite, alors que des forces loyalistes, appuyées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, tentent depuis le 1er novembre de reprendre aux rebelles Houthis la ville portuaire de Hodeida, sur la côte ouest.



Le gouvernement yéménite avait déjà été remanié en octobre avec le remplacement soudain du Premier ministre Ahmed ben Dagher par Maïn Saïd, qui entretient des liens à la fois avec l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.



Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est en proie à une guerre entre les forces progouvernementales, soutenues par une coalition menée par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis.



Le pays est aujourd'hui le théâtre de ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire du monde. L'Unicef l'a qualifié d'"enfer sur terre" pour des millions d'enfants.