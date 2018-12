Yémen: les rebelles menacent de fermer l'aéroport de Sanaa aux avions de l'ONU

"S'il n'y a pas de décision lors des pourparlers en Suède (qui doivent démarrer jeudi) sur l'ouverture de l'aéroport de la capitale au peuple yéménite, j'appellerai le Conseil politique et le gouvernement (du mouvement rebelle des Houthis) à le fermer à tous les avions", a déclaré sur Twitter Mohammed Ali Al-Houthi.



"Au cas où (l'aéroport) ne serait pas ouvert, les responsables de l'ONU ne pourront atteindre Sanaa que comme des malades et des voyageurs qui ont besoin de 15 heures pour arriver par la route", a-t-il ajouté.



Les Houthis, qui sont soutenus politiquement par l'Iran, se sont emparés de la capitale yéménite Sanaa il y a quatre ans.



L'aéroport international a été fermé au trafic commercial civil après l'intervention militaire en 2015 d'une coalition progouvernementale dirigée par l'Arabie saoudite.



Pour pouvoir atterrir et décoller de Sanaa, les avions de l'ONU ont besoin d'une autorisation de la coalition sous commandement saoudien.