Yémen: les parties yéménites au conflit attendues à Genève

Les parties yéménites étaient en principe attendues jeudi au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève, mais la délégation des Houthis étant bloquée dans la capitale yéménite de Sanaa, l'émissaire de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, a décidé de ne pas mener de consultations jeudi dans l'enceinte onusienne, où les discussions pourraient débuter vendredi.



Le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté mercredi les parties yéménites à "faire un premier pas vers la fin d'un conflit".



"Le moment est venu d'engager un nouveau processus, de relancer un processus qui doit conduire à une résolution de ce conflit", un conflit oublié qui est à l'origine de la pire crise humanitaire du monde contemporain, a déclaré M. Griffiths lors d'une conférence de presse mercredi.



"Le peuple yéménite a désespérément besoin d'un signal d'espoir. Nous aimerions penser que le travail que nous ferons ensemble ces prochains jours commencera à leur envoyer une lueur d'espoir", a déclaré le Britannique.



Mais le niveau d'attente des parties yéménites n'est guère élevé, et M. Griffiths lui-même a fixé la barre assez bas, assurant qu'il ne s'agit que de "consultations" visant à "poser les bases" pour des "négociations formelles (...) qui commenceront plus tard".



Et signe du fossé qui sépare le gouvernement yéménite, appuyé par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, aucun face-à-face direct n'est prévu, sauf surprise, lors de ces consultations organisées par le nouveau médiateur de l'ONU, en poste depuis février.