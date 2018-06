Yémen: les forces loyalistes s'apprêtent à attaquer l'aéroport de Hodeida

Jeudi soir, le chef des rebelles pro-iraniens, Abdel Malek al-Houthi, a appelé ses combattants à faire face à l'offensive contre Hodeida, lancée mercredi par les forces loyalistes au président Abd Rabbo Mansour Hadi, appuyées par la coalition militaire sous commandement saoudien.



Les troupes progouvernementales "se préparent à prendre d'assaut l'aéroport vendredi avec l'appui aérien" de la coalition, a indiqué à l'AFP une source militaire au sein de ces forces désormais à 2 km de l'aéroport, qui est fermé et situé à la limite sud de la ville.



La situation était calme sur le terrain en matinée, selon un correspondant de l'AFP dans la localité d'Al-Douraïhimi, au sud de Hodeida, ville de l'ouest du pays tenue par les rebelles depuis 2014.



Depuis le début de l'offensive, 118 combattants ont péri dans les affrontements, ont indiqué des secouristes sans préciser le bilan précis dans chaque camp.



Cette opération militaire, la plus importante lancée par les loyalistes depuis 2015, fait craindre une interruption de l'aide humanitaire, essentielle pour la population exsangue d'un pays frappé par "la pire crise humanitaire du monde" selon l'ONU.



"La bataille de Hodeida pourrait avoir un impact dévastateur sur les civils, à la fois dans la ville et ailleurs au Yémen", a mis en garde Sarah Leah Whitson, directrice du Moyen-Orient à l'ONG Human Rights Watch.



Hodeida, grand port sur la mer Rouge, est le point d'entrée d'une grande partie des importations et de l'aide humanitaire internationale en territoire yéménite, et constitue par conséquent un enjeu stratégique.