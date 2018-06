Yémen: les forces anti-rebelles lancent l'offensive sur un port stratégique

Dans un pays à la population exsangue, une quinzaine d'ONG internationales ont exprimé leur vive inquiétude face à cet assaut sur une cité de 600.000 habitants. Dans une lettre, elles ont exhorté le président français Emmanuel Macron à faire pression sur Ryad et Abou Dhabi, et jugé "inconcevable" de maintenir la conférence humanitaire sur le Yémen prévue fin juin à Paris.



Au terme d'un ultimatum ayant expiré mardi soir, l'offensive a débuté mercredi à 13H15 (10H15 GMT), après avoir reçu le "feu vert" de la coalition, ont indiqué à la mi-journée à l'AFP des responsables des forces pro-gouvernementales ayant requis l'anonymat.



Les troupes progressent en direction de l'aéroport, situé au sud de Hodeida, d'après les mêmes sources, qui sont présentes sur le terrain à Al-Jah, à 30 km environ au sud-est de la ville.



Dix-huit raids aériens ont été menés contre des positions des Houthis au cours des heures précédentes pour préparer l'offensive, ont-elles ajouté.



La chaîne Al-Massirah, contrôlée par les rebelles, avait rapporté des raids aériens en matinée "sur des fermes" en périphérie de Hodeida.



Selon des sources médicales, 22 combattants rebelles et trois soldats des forces progouvernementales ont été tués ces dernières 24 heures.