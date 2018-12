Yémen: le chef des observateurs de l'ONU à Hodeida, principal front du conflit

Le général Patrick Cammaert, chef des observateurs de l'ONU chargés de consolider le cessez-le-feu à Hodeida, est arrivé dimanche dans cette ville du Yémen aux mains des rebelles, au lendemain d'une rencontre avec le gouvernement dans le cadre de ses efforts pour convaincre les belligérants de respecter cette trêve fragile.



Des combats sporadiques se poursuivent à Hodeida et sa région malgré l'entrée en vigueur le 18 décembre du cessez-le-feu en vertu d'un accord conclu quelques jours plus tôt en Suède sous l'égide de l'ONU.



Selon une source onusienne, l'officier néerlandais à la retraite est arrivé dans un convoi à Hodeida, sur les rives de la mer Rouge, et devait se rendre lundi dans son port.



Il s'était rendu plus tôt dimanche dans la capitale Sanaa, également contrôlée par les Houthis, où l'officier néerlandais avait été accueilli par Ali al-Mouchiki, chef des représentants rebelles au comité mixte, chargé de la mise en oeuvre de la trêve.



Six observateurs de l'ONU, arrivés à Sanaa dès samedi en provenance d'Amman, étaient également présents, selon un photographe de l'AFP sur place.