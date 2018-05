Yémen: la coalition proche de conquérir le port stratégique de Hodeida

Les forces gouvernementales yéménites se trouve à une vingtaine de kilomètres du port stratégique de Hodeida, tenu par les Houthis, et qui sert de principal point d'entrée pour l'aide humanitaire, a annoncé lundi soir la coalition sous commandement saoudien.



"Il ne reste plus que 20 kilomètres environ jusqu'à Hodeida et les opérations continuent", a indiqué le porte-parole de la coalition, M. Turki al-Maliki.



La coalition menée par Riyad a expliqué qu'elle entend couper la principale voie d'approvisionnement des rebelles Houthis, ajoutant que ce port de la côte ouest sert de point de départ pour des attaques contre des navires en mer Rouge.



En novembre 2017, après que les rebelles eurent lancé un missile balistique visant la capitale saoudienne Riyad, la coalition avait instauré un blocus total de Hodeida. La coalition s'est fixée comme objectif de conquérir Hodeida par la voie terrestre après que les attaques aux missiles se multiplient.



La coalition affirme que ses forces avancent en direction de Hodeida, mais qu'elles sont retardées par d'innombrables mines posées par les rebelles Houthis.