Yémen: La coalition arabe prend le contrôle de l'aéroport d'Hodeïda

Les forces yéménites à l'aide de la coalition arabe ont pris le contrôle de l'aéroport d'Hodeïda, tandis que le principal port du Yémen figure toujours aux mains des miliciens houthis, a relevé samedi le service de presse de l'armée.



"Les forces armées soutenues par la résistance et la coalition arabe ont libéré l'aéroport international d'Hodeïda de l'emprise de la milice houthie", a souligné l'armée dans un tweet, précisant que des équipes techniques étaient en train de déminer la zone.



Vendredi, deux représentants de l'armée yéménite et un habitant avaient annoncé que les forces yéménites avaient pris le contrôle de deux entrées de l'aéroport, deux jours après avoir lancé la plus vaste offensive du conflit en direction d'Hodeïda