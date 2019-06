Yassir, application de réservation de taxi fait son entrée sur le marché marocain

Comme son nom arabe l'indique, Yassir, qui cible dans un premier temps la ville de Casablanca, a pour mission de faciliter la façon dont les services quotidiens sont fournis grâce à des solutions mobiles de haute technologie, souligne Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc, notant qu'il s’agit "d’une application facile à utiliser, qui permet aux utilisateurs de se déplacer d’un point à un autre en toute sécurité".



A cet effet, un protocole d’accord a été signé, dimanche à Casablanca, entre l’entreprise Yassir et le Syndicat Démocratique des Transports (SDT), permettant aux chauffeurs de taxi d’utiliser cette application qui sera mise à leur disposition dès son lancement officiel prévu prochainement et ce, en conformité avec les lois en vigueur notamment le Dahir n° 1-63- 260 ainsi que les règlements édictés par la Wilaya de la région Casablanca-Settat.



C'est dans le cadre de la défendre des intérêts socio-économiques des chauffeurs professionnels que ce partenariat a été signé avec Yassir en vue de leur permettre de bénéficier financièrement ainsi que socialement, a estimé le vice-secrétaire général du SDT de la région Casablanca-Settatsyndicat Samir Faraby.



Et d'ajouter que le syndicat proposera à Yassir des conducteurs qui suivront des formations en vue d’offrir un service de qualité aux habitants de Casablanca.



Ce partenariat, qui ne concerne actuellement que Casablanca, permettra ainsi à Yassir de recruter des chauffeurs de taxi affiliés audit syndicat et qui bénéficieront de plusieurs avantages notamment sociaux, des revenus secondaires, des bonus sur performance etc...



Afin d’assurer une qualité de service améliorée aux clients, l’entreprise compte adopter des critères de recrutement rigoureux et offrira à ces chauffeurs des formations dédiées sur l’utilisation de l’application et l’adoption d’une qualité de service qui répond aux besoins des clients.



Yassir est une start-up maghrébine créée en 2017 qui opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes en Afrique.