Yanja El Khattat : la région Dakhla-Oued Eddahab, un gisement d’opportunités d'investissement durable

La région Dakhla-Oued Eddahab constitue un gisement d’opportunités d'investissement durable notamment en termes d’enrichissement global du Royaume et du continent africain, a souligné, jeudi à Dakhla, le président du conseil régional, Yanja El Khattat.



Intervenant à l'ouverture de la quatrième édition du Forum d'affaires Maroc-France, M. El Khattat a exprimé l'engagement de tous les acteurs à transformer la région en un territoire prospère contribuant activement à la croissance économique nationale, en vue de renforcer le rayonnement du Sahara marocain en tant que centre économique et trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain.



Selon Yanja El Khattat, la richesse créée profitera aussi bien aux populations de la région qu'aux pays d’Afrique subsaharienne.



A ce propos, M.El Khattat a rappelé le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un projet doté d’un contrat-programme mobilisant des investissements de l’ordre de 77 milliards de dirhams sur la période 2015-2021 et d’un portefeuille d’environ 650 projets.



Le président du Conseil de la région a également évoqué l'élaboration d'une feuille de route basée sur une segmentation de l’offre de valeur du territoire et des profils de partenaires investisseurs potentiels et s’articulant autour d’actions "concrètes et mesurables", notamment les projets créateurs d’emplois et les programmes d’employabilité, ainsi que les programmes d’autonomisation ciblant la population féminine.



Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Forum d'affaires Maroc-France vise à créer un espace de rencontres efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques marocains et français, valoriser le potentiel de la région de Dakhla Oued-Eddahab comme point d'entrée et hub vers l’Afrique et présenter les opportunités d’investissements qu'elle recèle afin d'aider les investisseurs à optimiser leurs projets dans la région.



Ce rendez vous organisé du 23 au 25 octobre par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et plusieurs acteurs économiques, se veut également pour objectifs de promouvoir la région auprès des opérateurs économiques français et marocains et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.



Ce forum d'affaires, rassemblant plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains, a été marqué par la présentation du Plan de développement régional de Dakhla Oued-Eddahab et la signature de conventions de partenariat entre la région et des institutions de premier rang.



La rencontre, qui réunit près de 188 investisseurs, 145 sociétés marocaines et 140 entreprises françaises, propose un programme particulièrement riche en panels sectoriels (la pêche et produits de la mer, la transformation halieutique, le tourisme, le transport et logistique, la santé et le commerce) ainsi que des rencontres B to B.



Des visites de terrain sont également au menu pour présenter les grands projets d’investissement dans la région tels que le port Dakhla Atlantique, le centre de formation de la Fondation Phosboucraa Dakhla learning center et des sites aquacoles.



La région de Laâyoune-Sakia El Hamra a accueilli la précédente édition du Forum d'affaires Maroc-France organisée du 2 au 4 novembre 2018 à Laâyoune. A cette occasion, de nombreux chefs d'entreprise français avaient fait part du grand intérêt qu'ils portent à cette région et de leur souhait de contribuer à sa dynamique économique exceptionnelle.