Xi Jinping arrive au Panama pour y signer des contrats

M. Xi est arrivé à 20H30 (1H30 GMT) accompagné de son épouse Peng Liyuan à l'aéroport international de Tocumen, où il a été accueilli avec tous les honneurs par le président panaméen, Juan Carlos Varela, et la Première dame, Lorena Castillo.



Il s'agit de la première visite officielle d'un responsable chinois au Panama depuis l'établissement de relations bilatérales en 2017. Ces relations ont été permises par le revirement de la diplomatie panaméenne, qui a rompu cette année-là avec Taïwan.



Les deux dirigeants doivent signer lundi, lors d'une réunion dans le palais de Las Garzas, siège du gouvernement panaméen, une vingtaine d'accords dans les domaines commercial, scientifique, culturel, technologique, de l'éducation, des infrastructures et des transferts de connaissance.



M. Xi avait déclaré vendredi avoir "de grandes attentes" concernant cette visite et le développement des relations bilatérales, dans le cadre de la "nouvelle route de la soie", projet du gouvernement chinois pour investir dans les infrastructures à l'étranger.



Pékin considère que le Panama peut être la porte d'entrée des produits et entreprises chinoises en Amérique latine.



De son côté, le gouvernement panaméen attend de cette nouvelle relation une pluie d'investissements chinois dans ses infrastructures.



Pékin et Panama négocient également un traité de libre échange.