"Women in Africa Initiative" : "L’Afrique a besoin de ses femmes, notamment celles de l’initiative WIA" (Hafsat Abiola)

Les femmes africaines jouent un rôle clé pour faire bénéficier l’Afrique de tous les flux d’investissements, a souligné, jeudi à Marrakech, la présidente exécutive de "Women in Africa Initiative" (WIA), Hafsat Abiola.



"L’Afrique a besoin de ses femmes, notamment celles de l’initiative WIA car elles représentent le canal par lequel passe les investissements du monde vers l’Afrique", a affirmé Mme Abiola, qui intervenait à l’ouverture de la 2è édition du Sommet de WIA Initiative, placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI et organisée les 27 et 28 septembre sous le thème "Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents".



Dans ce cadre, elle a fait savoir que les femmes africaines sont à la tête de toutes les activités à travers le monde, en tant que chefs d’entreprises qui contribuent véritablement au dynamisme économique du continent, notant que les femmes participantes à ce sommet constituent des leaders communautaires et source d’inspiration de leurs filles puisque l’Afrique a le taux le plus élevé des femmes chefs d’entreprises à l’échelle mondiale.



Dans ce sens, le thème de la confiance de cette 2ème édition est au cœur de la lutte des femmes africaines en vue de faire avancer ensemble le continent, poursuivant que la croissance réalisée par des pays africains, tirée par la résilience incroyable de leur économie, ont permis d’attirer plusieurs investisseurs qui se sont impressionnés par l’innovation et les technologies numériques portées par les jeunes africains.



La séance inaugurale de ce sommet, qui réunit près de 400 personnes issues de 70 pays et d’une cinquantaine d'intervenants africains et internationaux, a été marquée par un message adressé par le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par M. Abdellatif Menouni, Conseiller du Roi.



Au programme de cette manifestation figurent l’organisation de deux grandes conférences plénières autour de "la confiance, prérequis à un développement inclusif" et "gagner la bataille de l’éducation", ainsi que 12 sessions de "Meet With" et des rencontres entre des représentants des délégations visant à échanger et développer des relations et opportunités d’investissement.



La première édition du Sommet "Women In Africa", qui s’était tenue en septembre dernier à Marrakech sous le thème : "Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines", avait permis l’élaboration de feuilles de route sectorielles précises en faveur de la femme africaine.