Weah ou Boakai? Les Libériens se choisissent un nouveau président

es Libériens ont commencé mardi matin à voter pour élire leur nouveau président lors d'un second tour qui oppose une légende du football, George Weah, au vice-président sortant, Joseph Boakai.



Au lendemain de fêtes de Noël plus sobres que d'habitude, des dizaines d'électeurs sont arrivés tôt à la Calvary Chapel Mission School de Monrovia et ont patienté dans le calme avant de déposer leur bulletin de vote dès l'ouverture du bureau à 08H00 (GMT et locales), conformément à l'horaire prévu, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Les bureaux de vote resteront accessibles jusqu'à 18H00 pour les quelque 2,1 millions d'électeurs enregistrés de ce petit pays anglophone. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours.



Initialement prévu le 7 novembre, le second tour avait été suspendu in extremis par la Cour suprême à la suite de recours du candidat arrivé troisième le 10 octobre, Charles Brumskine (9,6 %), appuyé par M. Boakai (28,8 %), qui avait dénoncé des "fraudes et irrégularités". George Weah avait quant à lui viré en tête avec 38,4 % des voix.



Après des semaines d'imbroglio juridique, les urnes vont enfin désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, seule femme à avoir été élue chef d'Etat en Afrique.



Pour éviter les problèmes, le registre national des électeurs a été revu par la Commission électorale nationale (NEC) et les listes des inscrits affichées plusieurs jours à l'avance à l'extérieur des centres de vote.