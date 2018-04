Washington vend des missiles au Qatar avant une visite de l'émir à Trump

L'émirat est un allié de longue date des Etats-Unis et accueille la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient, mais ces liens ont été perturbés par la dispute du Qatar avec ses voisins arabes, notamment l'Arabie saoudite, qui ont rompu leurs relations en juin avec Doha.



Le président américain avait dans un premier temps semblé prendre fait et cause pour Ryad, qui accuse le Qatar de soutenir le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran chiite, bête noire du royaume sunnite et de Washington. Mais Donald Trump a finalement entrepris de tenter de rapprocher les rivaux, sans succès jusqu'ici.



L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a rencontré lundi le ministre américain de la Défense Jim Mattis et sera reçu mardi à la Maison Blanche par le président, juste après une longue tournée du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane aux Etats-Unis.



En pleine visite, le département d'Etat américain a donc annoncé lundi avoir approuvé la vente au Qatar de 5.000 Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS), des missiles guidés, incluant 5.000 ogives hautement explosives.



Pendant la tournée du prince saoudien, les Etats-Unis avaient confirmé des contrats d'armement avec Ryad pour plus de deux milliards de dollars.