Washington salue la décision du Danemark de déployer des troupes en Syrie (Pentagone)

Les États-Unis ont salué l'annonce faite par le gouvernement danois de déployer des troupes en Syrie à l'appui de l'opération "Inherent Resolve" et de continuer à partager le fardeau et les responsabilités de cette mission importante, a indiqué vendredi le ministère américain de la Défense.



"En tant que membre fondateur de la Coalition mondiale pour la lutte contre 'l'Etat islamique' (Daech), ce déploiement témoigne de la détermination du Danemark à continuer de travailler avec ses partenaires pour faire en sorte que Daech ne ressurgit pas", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Pentagone Jonathan Hoffman.



"Nos partenaires danois travailleront avec la force militaire américaine résiduelle dans le nord-est de la Syrie pour promouvoir la stabilité et la sécurité", a-t-il précisé.



Le gouvernement danois a annoncé vendredi son intention de contribuer à quatre opérations militaires à l'étranger, notamment au Sahel et dans la coalition internationale anti-extrémiste contre le groupe dit "Etat islamique" en Syrie et en Irak.



Les contributions militaires du pays nordique ne sont pas destinées aux opérations de combat, a indiqué la ministre de la Défense, Trine Bramsen, sans fournir de détail sur l'effectif des troupes qui seront engagées.



Aucune des quatre contributions ne doit être impliquée dans un combat direct. Ce sont des contributions qui soutiennent les efforts en cours en matière de transport, de soutien médical et de renseignement", a-t-elle précisé.