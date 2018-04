Washington qualifie la rencontre Kim-Moon d’"historique"

La Maison Blanche a qualifié la rencontre entre le président sud-coréen Moon Jae-Un et le dirigeant nord-coréen Kim Jon-Un, vendredi à Panmunjeom, d'"historique".



"Les Etats-Unis souhaitent que les discussions permettent d'avancer vers un avenir de paix et de prospérité pour toute la péninsule coréenne", a souligné la Maison blanche dans un communiqué.



Se félicitant de sa coordination étroite avec la Corée du Sud, la Maison Blanche a exprimé la disposition du gouvernement américain de "poursuivre les vives discussions en prélude à la rencontre entre le président Donald Trump et Kim Jong-Un dans les semaines à venir".



Les dirigeants du Sud et du Nord se sont échangés vendredi matin une poignée de main dans une rencontre historique qui devrait relancer les pourparlers entre les deux pays séparés depuis la guerre des années 50.



La poignée de main hautement symbolique a eu lieu sur la ligne de démarcation qui divise la péninsule avant leur sommet historique prévu entre les deux dirigeants.



Cette rencontre intervient peu avant un sommet entre M. Kim et le président américain Donald Trump, prévu fin mai ou début juin, et dont le lieu n’a pas encore été décidé.