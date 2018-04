Washington: le plan d'autonomie au Sahara proposé par le Maroc est "sérieux, crédible et réaliste"

Les Etats-Unis ont réitéré, mercredi, que le plan d’autonomie au Sahara est "sérieux, crédible et réaliste", dans une réaction du Département d’Etat à MAP-Washington.



"Nous maintenons que le plan d’autonomie est sérieux, crédible et réaliste, et représente une approche audacieuse pour trouver un règlement définitif à la question du Sahara", affirme la diplomatie américaine, soulignant que le plan d’autonomie est "à même de satisfaire les aspirations des populations en vue de gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité".



Mardi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, s’est entretenu à Washington avec le Secrétaire d’Etat américain par intérim, John Sullivan.



"M. Sullivan a tenu à remercier M. Bourita et le peuple marocain pour l’amitié et le partenariat solides avec les Etats-Unis au sujet des priorités communes, y compris la lutte mondiale contre Daesh", indique un communiqué de la porte-parole du Département d’Etat, Heather Nauert.



Lors de cet entretien, précise-t-on, les deux responsables "ont examiné les relations bilatérales maroco-américaines profondes, ainsi que les questions régionales y compris les efforts déployés en vue de réaliser la paix régionale".



"Les Etats-Unis ont également exprimé leur soutien aux efforts des Nations-Unies en vue de trouver un règlement politique, pacifique, durable et mutuellement accepté à la question du Sahara", conclut le communiqué.