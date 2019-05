Washington et Le Caire appellent au calme en Libye

Les Etats-Unis et l'Egypte, qui soutient le maréchal libyen Khalifa Haftar, ont appelé mardi au calme alors que l'homme fort de l'Est de la Libye poursuit son offensive contre Tripoli.



Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est entretenu de la crise libyenne au téléphone avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, a indiqué le département d'Etat.



Les deux responsables ont évoqué "le besoin urgent de parvenir à une solution politique en Libyen et d'empêcher toute escalade", selon sa porte-parole Morgan Ortagus.



Depuis le lancement le 4 avril de l'offensive des partisans de Khalifa Haftar contre Tripoli, les combats ont fait au moins 510 morts et près de 2.500 blessés et ont poussé à la fuite plus de 80.000 personnes, selon des agences de l'ONU.



La Libye est plongée dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices qui font la loi depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte populaire soutenue par une intervention militaire occidentale.