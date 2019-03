Washington appelle au "respect" de la "volonté" des Algériens et à des élections "libres"

Les Etats-Unis ont affirmé mardi leur soutien à un processus politique en Algérie "qui respecte la volonté de tous les Algériens", insistant sur leur droit à des "élections libres et justes".



Interrogé sur la situation en Algérie, le porte-parole de la diplomatie américaine Robert Palladino ne s'est pas directement prononcé sur la décision du président Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat tout en repoussant l'élection présidentielle. "Nous surveillons de près les informations sur un report des élections", s'est-il borné à dire.



"Nous soutenons les efforts en Algérie pour mettre en place un nouveau processus sur la base d'un dialogue qui respecte la volonté de tous les Algériens et leurs aspirations à un futur pacifique et prospère", a-t-il déclaré. "Nous soutenons le droit des Algériens à manifester et exprimer pacifiquement leurs opinions", ainsi qu'à "des élections libres et justes".



Confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, le chef de l'Etat algérien, âgé de 82 ans et sérieusement affaibli par les séquelles d'un AVC en 2013, a annoncé lundi qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat et a reporté sine die la présidentielle. Mais des milliers d'étudiants ont encore manifesté mardi pour dénoncer une "ruse" d'Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir.