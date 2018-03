WRC: Le Français Sébastien Ogier remporte le Rallye du Mexique

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), quintuple champion du monde en titre, a remporté dimanche le Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde WRC.



Déjà vainqueur du Rallye Monte-Carlo en janvier, le Français remporte son deuxième rallye de la saison et reprend ainsi la tête du Championnat du monde des rallyes (WRC) au Belge Thierry Neuville (Hyundai).



L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), à 1 min 13 sec, et le Britannique Kris Meeke (Citroën), à 1 min 29 sec, complètent le podium de cette troisième manche de la saison. Le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb, de retour dans la discipline avec Citroën, termine cinquième à 2 min 34 sec.



Ce succès permet à Ogier de redevenir leader au Championnat avec neuf points de plus que Neuville, seulement sixième à neuf minutes et treize secondes, après être parvenu à surmonter un ordre de passage défavorable vendredi (2e) qui l'obligeait à balayer une épaisse couche de poussière.



Quatrième de la Power Stage remportée par l'Estonien Ott Tänak (Toyota), le Belge a grappillé deux points mais Ogier, deuxième, en a inscrit quatre supplémentaires.



Le leader de M-Sport a construit son succès en deux temps, d'abord en limitant les dégâts vendredi, puis en écrasant la concurrence samedi, quand il a remporté cinq des six spéciales prévues sur terre, avant trois courtes spéciales sur asphalte.



Quatrième au Mexique, le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) monte sur la troisième marche du podium du Championnat, à la place du Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) seulement huitième, à plus de 15 minutes d'Ogier.





Avec MAP