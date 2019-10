Vote jeudi à la Chambre pour formaliser la procédure de destitution contre Trump (Pelosi)

La Chambre américaine des représentants votera cette semaine sur une résolution visant à formaliser l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump et à autoriser des auditions publiques, a annoncé lundi sa présidente démocrate Nancy Pelosi.



Le vote se tiendra jeudi, a précisé un responsable démocrate. "Nous présenterons cette semaine dans l'hémicycle une résolution qui réaffirme l'enquête en cours", a écrit Nancy Pelosi dans une lettre adressée à son groupe parlementaire. Le texte "établit la procédure pour des auditions ouvertes aux Américains" et "énonce les droits garantis au président et à sa défense", précise-t-elle.



Les républicains réclamaient depuis des semaines un vote formelle pour formaliser le début de l'enquête, que la Maison Blanche qualifie de "chasse aux sorcières".