Volonté partagée du Maroc et de la Serbie d'intensifier leurs relations bilatérales (communiqué conjoint)

La visite officielle effectuée en Serbie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita (10-11 septembre 2018), à l'occasion des consultations politiques ministérielles, a été couronnée de succès et a offert l’opportunité d’approfondir les échanges sur des questions d’intérêt commun et permis de poursuivre l’excellente coordination entre les deux parties au sein des organisations internationales, ajoute le communiqué.



La rencontre entre M. Nasser Bourita et son homologue serbe M. Ivica Dacic a été une occasion pour réitérer la position des deux pays concernant leur intégrité territoriale et souligner l’importance des solutions politiques pour régler les conflits régionaux, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fournissent une base crédible et sérieuse pour entamer les négociations, qui préservent l'intégrité territoriale des pays.



A cet effet, ''le Maroc et la Serbie ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales dans l’esprit de l’amitié, de la coopération, du respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale dans le but de préserver l’intégrité territoriale des pays'', ajoute le communiqué. La visite vise aussi à consolider davantage les liens de coopération économique en vue de les hisser au niveau des relations politiques. Elle intervient à quelques jours de l’organisation du séminaire « Doing Business with Morocco », qui rassemble des institutions marocaines prestigieuses comme la CGEM, AMDIE, MASEN, ADA, en plus de plusieurs hommes d’affaires devant prospecter à Belgrade de nouveaux partenariats et opportunités d’affaires, l’objectif étant de mettre en place le conseil d’affaires maroco-serbe, poursuit le communiqué.



Les entretiens avec de hauts responsables serbes ont permis de discuter du partenariat solide et des moyens de le renforcer davantage à travers l’organisation de la 2ème commission économique mixte en décembre prochain à Rabat, ajoute la même source.



MM. Bourita et Dacic ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de la jeunesse et des sports qui permettra le partage des expériences et du savoir-faire, ainsi que l'intensification des relations bilatérales.