Volonté de renforcer la coopération économique maroco-croate

Le renforcement de la coopération économique maroco-croate a été au centre d’une série d’entretiens entre l'ambassadeur du Maroc à Zagreb, Mme Nour El Houda Marrakchi, et les responsables de la région Brodsko-Posavska et de la ville Salvonski Brod.



Les rencontres tenues dans le cadre d’une visite effectuée dernièrement par la diplomate marocaine dans cette région croate, ont offert l’occasion de prospecter les moyens de renforcer la coopération économique bilatérale et d’exposer les atouts du Maroc notamment dans le domaine économique, indique mardi un communiqué de l’ambassade du Maroc à Zagreb.



Mme Marrakchi a notamment rencontré le préfet de la région M. Danijel Marusic, le président de l'assemblée locale et député au Parlement, M. Pero Cosic, le doyen de la Faculté de génie mécanique et tenu une réunion avec le directeur de la Chambre d’économie de la préfecture de Slavonski Brod, M. Kresimir Rudec.



Cette visite, organisée en collaboration avec le président du groupe d'amitié parlementaire croato-marocain, M. Marko Simic, a été l’occasion de s'informer des potentialités économiques, touristiques, culturelles, scientifiques et éducatives de la région et de la ville de Slavonski Brod afin de renforcer la coopération économique bilatérale, en identifiant les niches qui pourraient receler des opportunités pour les deux pays, ajoute la même source.



La région de Brodsko-Posavska est l’une des régions les plus riches de la Croatie notamment dans le domaine agricole.



Elle est également connue par son industrie métallurgique très développée et une industrie manufacturière et agroalimentaire en pleine expansion.