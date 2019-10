Voile : Macron s'en "lave les mains", accuse Marine Le Pen

Marine Le Pen a reproché vendredi à Emmanuel Macron de se "laver les mains" sur la question du voile quand il dit que le voile dans l'espace public "ce n'est pas l'affaire de l'Etat".



"Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Dans les services publics, à l'école, c'est mon affaire", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une visite à La Réunion, en s'en prenant aussi avec virulence au "communautarisme" et au voile "instrument de revendication et de séparatisme" dans "certains quartiers".



Le président Emmanuel Macron, "c'est Ponce Pilate, il répond +je m'en lave les mains+", a estimé sur France 2 la présidente du Rassemblement national, qui veut interdire le voile dans tout l'espace public.



M. Macron "n'est pas chef des services publics, il est président de la République. Il est garant de la préservation de la laïcité qui est ( ?) un trésor français. Et dans le même temps il vient dire +il y a des quartiers entiers, il y a un islam politique qui, au travers du communautarisme, cherche à faire sécession avec la République+. Et à cela qu'est-ce qu'il apporte comme réponse ? Rien, je m'en lave les mains", a accusé la dirigeante d'extrême droite.



"C'est dans son esprit l'idéologie de la loi du plus fort, qu'il applique déjà en économie, qu'il applique déjà dans le domaine social", a estimé la cheffe du RN.



"Le voile est une arme utilisée par l'islam politique pour aller à l'encontre de tout ce à quoi nous croyons: la laïcité, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une gigantesque régression à laquelle le président Emmanuel Macron oblige les Français à se soumettre", a ajouté la finaliste de la présidentielle en 2017.



"Il y a 30 ans les seules femmes qui portaient le voile c'était les vieilles Algériennes. Aujourd'hui, ça a changé de nature, sous la pression des Frères musulmans qui cherchent à voiler les femmes partout dans le monde", selon Marine Le Pen.