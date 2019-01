Vœux 2019: Le président gabonais s'exprime à la télévision et rassure sur son état de santé

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre, s'est exprimé pour la première fois depuis le début de sa convalescence, dans une vidéo enregistrée à Rabat, au Maroc, et diffusée lundi soir par les médias gabonais et les réseaux sociaux.



« Il est vrai que j’ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie, a déclaré le président gabonais. Cette épreuve je l’ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m’ont entouré, ma famille en particulier, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite », a-t-il dit lors de ses voeux du Nouvel An.



"Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux, et me prépare à vous retrouver très vite", a ajouté M. Bongo.



"Ce discours est la preuve que le président Ali Bongo est totalement rétabli. Ses ennuis de santé sont désormais derrière lui", a indiqué le porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni.



« Maintenant que chacun a pu voir le président Ali Bongo, marqué certes par les stigmates de la maladie, mais bien vivant, peut-on enfin passer à autre chose ? » a réagi sur Twitter Alain Claude Bilie By Nze, ministre et très proche d’Ali Bongo.



Le président gabonais est en convalescence au Maroc depuis fin novembre.