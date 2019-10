Visite surprise du secrétaire américain à la Défense à Kaboul

Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper est arrivé dimanche à Kaboul pour une visite surprise, a indiqué le ministère afghan de la Défense.



La visite de M. Esper - sa première en Afghanistan depuis qu'il a été confirmé à son poste en juillet - intervient après l'arrêt des pourparlers entre les Etats-Unis et les talibans.



Le responsable américain doit rencontrer des "hauts responsables et avoir un compte-rendu opérationnel", a affirmé un porte-parole du ministère afghan de la Défense, Fawad Aman.



Les pourparlers entre Washington et les talibans sur un retrait des forces américaines étaient sur le point d'aboutir début septembre, quand le président américain Donald Trump les a suspendus après la mort d'un soldat américain dans un attentat.