Visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne aux Etats Unis du 14 au 19 juin

Le roi Felipe VI et la reine Letizia seront reçus, le 19 juin à la Maison Blanche, par le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, précise la même source, faisant observer que les souverains espagnols se rendront dès le 14 juin aux Etats-Unis pour visiter auparavant les villes de la Nouvelle-Orléans (Etat de Louisiane) et San Antonio (Texas).



"Ces deux villes célèbrent cette année le 300ème anniversaire de leur fondation et gardent d’importants témoignages historiques des liens profonds et étroits qui unissent l’Espagne et les Etats-Unis d'Amérique", affirme le communiqué.



Le ministère note aussi que les souverains espagnols seront accompagnés lors de cette visite par le nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la coopération, Josep Borrell.



Il s’agit de la première réunion prévue entre le roi Felipe VI et le président Donald Trump. Le chef d’Etat américain avait reçu en septembre dernier dans le Bureau ovale l’ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy.