Visite du chef de la diplomatie française au Maroc reportée

Les deux ministres des Affaires étrangères marocain et français, Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian, se sont entretenus au téléphone et ont convenu d'un commun accord du report de leur rencontre , a-t-on précisé de mêmes sources.



"Pour des raisons d'agendas, la visite a été reportée", nous a-t-on indiqué.



Le chef de la diplomatie française devait arriver lundi dans la matinée à Rabat pour en repartir dans la soirée.



Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la France devait atterrir à Rabat alors qu’une pluie de convocations judiciaires s’est abattue sur une dizaine de journalistes marocains, les transformant en simple justiciables « Français ».



Les deux ministres devaient également tenir une conférence de presse conjointe à Rabat.