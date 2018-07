Visite au Maroc d'une délégation de la ville de Saint Etienne

Lors de cette visite, qui intervient à l’initiative du recteur de la Grande Mosquée Mohammed VI, M. Larbi Marchiche, les membres de cette délégation, dont le Maire de Saint-Etienne, M. Gael Perdriau, auront des entretiens avec plusieurs responsables marocains, dont le ministre des habous et des affaires islamiques, M. Ahmed Taoufiq, indique un communiqué de la GMSE.



La délégation saisira également cette visite pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière culturelle et cultuelle et pour s’informer des potentialités et atouts dont foisonne le Maroc dans divers domaines.



La délégation se rendra notamment à Kénitra avec laquelle Saint-Etienne envisage de mettre en place des projets de coopération dans les domaines universitaire, administratif, économique et industriel.



Au programme de cette visite figure aussi une rencontre avec le président de la Fondation nationale des musées, M. Mehdi Qotbi, qui sera consacrée à la mise en place d’un partenariat entre la Fondation et le Musée d’art Moderne de Saint-Etienne, qui détient la deuxième plus grande réserve d'art contemporain en France.



Des visites découvertes au Musée du Judaïsme marocain, à l’Université Al Qarawiyine, à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, prédicateurs et prédicatrices, dans des synagogues et au Mausolée Mohammed V sont prévues également lors de cette visite qui se poursuivra jusqu’au 23 juillet.



Inaugurée le 19 juin 2012 par le ministre des habous et des affaires islamiques, la Grande Mosquée de Saint-Etienne est un Chef d’œuvre révélateur du génie et de la dextérité de l’artisan marocain et un joyau de l’art hispano-mauresque.



La GMSE organise chaque année de nombreux séminaires et conférences autour de thématiques culturelles et religieuses dans le cadre d’un programme ouvert à toutes les cultures et s’inscrivant dans le dialogue des civilisations.