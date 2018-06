Visée par un boycott au Maroc, Danone prévoit un chiffre d'affaires en baisse

La filiale marocaine du géant français de l'alimentaire Danone, qui fait face depuis six semaines à une campagne inédite de boycott au Maroc, a annoncé lundi s'attendre à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires.



Centrale Danone, filiale du groupe au Maroc, a publié un avertissement sur résultats dans lequel elle prévoit également une perte nette de 150 millions de dirhams (13,5 millions d'euros) au premier semestre 2018 contre un bénéfice net de 56 millions de dirhams (cinq millions d'euros) sur la même période l'année dernière.



Cotée à la Bourse de Casablanca, Centrale Danone incombe cette baisse "significative" de ses résultats à une campagne de boycott inédite et mystérieuse qui la cible avec deux autres grandes marques, les stations-service Afriquia et l'eau minérale Sidi Ali.



Les promoteurs du boycott --qui restent anonymes et ont fait circuler leur appel via les réseaux sociaux-- affirment vouloir obtenir une baisse des prix en s'attaquant aux "leaders du marché" marocain.



La filiale détenue à 99,68 % par Danone avait dans un premier temps lancé une campagne de communication et appelé les Marocains à la "réconciliation", sans parvenir à inverser la tendance.



Depuis le début du mouvement il y a six semaines, la société a connu "un repli de son activité représentant une baisse du chiffre d'affaires consolidé d'environ moins 50%", a-t-elle précisé lundi.



Mardi, elle a annoncé une réduction de 30% de son approvisionnement en lait auprès de ses fournisseurs locaux, --120.000 éleveurs au total-- motivant sa décision par une baisse de ses ventes, "tous produits confondus". Elle s'est aussi vu "contrainte de mettre un terme aux contrats d'intérimaires de courte durée".



Le gouvernement marocain a mis en garde contre les effets négatifs que pourrait avoir le boycott sur l'emploi et l'économie, en particulier dans le secteur du lait.