Visas Schengen : l’Espagne s’engage à renforcer ses prestations consulaires au Maroc (Josep Borrell)

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Josep Borrell, a indiqué, lundi à Rabat, que son pays s’engage à renforcer les prestations consulaires au Maroc, face à la croissante demande de visas Schengen auprès des consulats d’Espagne au Royaume.



Lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, M. Borrell a reconnu que le système consulaire espagnol est « débordé ».



« Nous sommes débordés (…). Cette année nous recevrons 250.000 demandes de visas, c’est à dire une augmentation annuelle de 10 pc au cours des dernières années », a expliqué le ministre espagnol.



« Nous demandons des excuses aux citoyens marocains pour les longs délais d’attente », a ajouté le chef de la diplomatie espagnole, qui aura dans l'après-midi une réunion avec les consuls d’Espagne au Maroc axée sur les moyens de résoudre ce contretemps, assurant que les services consulaires espagnols dans le Royaume feront de leur mieux pour surmonter cette situation.



Il a précisé, dans ce sens, qu’un nouveau système de demande de rendez-vous sera mis en place pour raccourcir les délais d’attente.



Le tourisme marocain en Espagne en 2018 a été, pour la première fois, plus important que dans le sens opposé (de l’Espagne vers le Maroc), selon des données provisoires des différentes administrations du pays ibérique.