Violences à Paris : Castaner et Nuñez auditionnés lundi soir par la commission des Lois de l'Assemblée

Les ministre et secrétaire d'État à l'Intérieur Christophe Castaner et Laurent Nuñez seront auditionnés lundi à 20H00 par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, après notamment les violences à Paris samedi, a-t-on appris de source parlementaire.



Les deux membres du gouvernement ont également rendez-vous mardi devant la commission des Lois du Sénat, qui les entendra "sur les émeutes, les agressions contre les forces de sécurité et les actes de vandalisme et de destruction" lors des manifestations des "gilets jaunes".