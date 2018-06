Violence contre les Palestiniens: l’Onu demande une "enquête indépendante"

Le texte souligne la nécessité de "demander des comptes aux responsables", et appelle à "mener des enquêtes indépendantes et transparentes" pour établir les responsabilités.



Le vote de 120 pays en faveur de cette résolution intervient en dépit de fortes pressions des Etats-Unis, qui avaient, il y a deux semaine, opposé son droit de véto au Conseil de sécurité contre une résolution similaire présentée par le Koweït, membre non-permanent du Conseil.



La résolution de mercredi fustige le "recours excessif, disproportionné et indiscriminé à la force par les forces israéliennes contre les civils palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et tout particulièrement dans la bande de Gaza".



Le texte pointe du doigt particulièrement "l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils, y compris les enfants, ainsi que contre le personnel médical et les journalistes", ce qui entrainé des pertes "en vies innocentes".



Au moins 129 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis le début, fin mars, des "marches du retour", des manifestations exigeant le retour des réfugiés palestiniens aux terres de leurs ancêtres.



Human Rights Watch a souligné mercredi que l'utilisation répétée de la force meurtrière par les militaires israéliens "contre des manifestants palestiniens à Gaza qui ne représentaient pas une menace imminente à la vie, pourrait constituer des crimes de guerre".



Dans sa résolution, l’Onu réaffirme le droit de réunion et de manifestation pacifiques, la liberté d’expression et le droit de libre association et préconise l’examen de "mesures qui garantissent la sécurité et la protection de la population civile palestinienne".



Elle demande aussi que des mesures soient prises "immédiatement" pour mettre fin au bouclage imposé par l’état hébreu sur la circulation et les entrées et les sorties de la bande de Gaza, et appelle à la fourniture d’une aide humanitaire immédiate à la population palestinienne de Gaza.



Faisant insinuation à l’assassinat de la jeune secouriste palestinienne, Razan Al Najjar, le 1er juin par les forces israéliennes, les Etats membres ont également demandé la cessation de toutes les formes de violence et d’intimidation dirigées contre le personnel médical et humanitaire.