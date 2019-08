Vingt Etats américains en justice contre la détention illimitée d'enfants migrants

Une coalition de 20 Etats américains a annoncé lundi son intention de s'opposer devant la justice à une décision controversée de l'administration de Donald Trump autorisant la détention illimitée d'enfants migrants.



"Avec cette règle, l'administration Trump va permettre à la police de l'immigration d'emprisonner des enfants innocents pour des durées indéterminées", a dénoncé dans un communiqué la procureure de l'Etat du Massachusetts, Maura Healey.



Le ministère américain de la Sécurité intérieure a indiqué la semaine dernière vouloir mettre fin à une décision judiciaire de 1997, dite "Flores", imposant aux autorités fédérales de ne pas maintenir en détention les enfants plus de 20 jours.



L'administration Trump estime que la jurisprudence Flores est dépassée dans le contexte migratoire actuel, et souhaite que cette limite de 20 jours soit levée dans les deux mois à venir.



Les 20 Etats s'opposant à cette initiative souhaitent "protéger les enfants du préjudice irréparable causé par une détention illégale et inutile", a commenté Xavier Becerra, procureur général de Californie.



Des organisations de défense des droits humains souhaitent également porter l'affaire devant la justice.



Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'un des piliers de sa présidence et de sa campagne de réélection pour 2020.



Il avait provoqué l'an dernier une forte indignation, y compris dans son camp républicain, avec sa politique de séparation des familles à la frontière, avant de faire machine arrière.