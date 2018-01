Vignt-sept Marocains dans la liste des arbitres internationaux de la FIFA pour 2018 (FRMF)

La FIFA a publié la liste des arbitres internationaux pour 2018 comprenant 27 Marocains proposés par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a annoncé mardi l'instance dirigeante du ballond rond national sur son site officiel. La liste comprend Redouane Jiyed, Hicham Tiazi, Noureddine El Jaafari, Samir Kazaz, Adil Zourak, Reddad Daki et Karim Sabry dans la catégorie football. Redouane Achik, Hicham Ait Abbou, Yahya Nouali, El Hassan Azgaou, Youssef Mabrouk, Issam Ben Baba et Mustapha Akarkad y figurent comme arbitres assistants. Voici par ailleurs la liste complète des aribtres marocains désignés: -Arbitres futsal:



Khali Hnich.



Said El Haoud. Mustapha Rguig.



Sidi Ahmed Hamdi.



-Arbitres (Dames): Inçaf El Harkaoui



Bouchra Karboubi.



Fatima Zahra El Ajjani. -Arbitres assistants (Dames):



Souad Oulhaj. Karima Khadiri.



Fatiha Jermouni. Zahra Jalal.



-Arbitres beach soccer:



Driss Lamghayder. Adil Ouchkir.