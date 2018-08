Vietnam : première visite d’une escadrille de l’armée de l’air française dans le pays

Une escadrille d’avions militaires français a atterri lundi à Hanoï pour la première fois pour une visite de trois jours dans le cadre d’une mission militaire en Asie-Pacifique.



La visite s'inscrit dans le cadre de la mission opérationnelle à long terme PEGASE en Asie-Pacifique de l’escadrille, qui a pris part à l’exercice militaire "Pitch Black 2018" en Australie du 27 juillet au 17 août.



L'escadrille comprend trois avions de combat Rafale, un avion A400M, un avion C-135 et un avion A310.



La mission PEGASE vise à accroître la présence de la France dans la région et à renforcer les liens entre la France et ses partenaires régionaux. 100 personnes ont été dépêchées pour cette mission, annoncée par le général Patrick Charaix, commandant du commandement des forces aériennes stratégiques de la France.



Les appareils français entameront des visites en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Inde.