Vietnam : inauguration de la plus longue ligne de téléphérique au monde

a plus longue ligne de téléphérique au monde a été inaugurée dimanche à An Thoi, au Vietnam, reliant cette ville du sud du pays à l'île de Phu Quoc, dans la province méridionale de Kien Giang, sur une distance de 8,9 km.



Le téléphérique va permettre de réduire de moitié le temps de trajet entre la ville d'An Thoi et l'île de Phu Quoc, avec une vitesse de 8,5 mètres par seconde, rapporte lundi la presse locale.



Ce système de transport composé de six pylônes, qui fait partie du parc national de Phu Quoc, dispose de 69 cabines capables de transporter 30 passagers chacune et utilise la technologie des téléphériques à trois câbles.



Le parc national de Phu Quoc abrite 929 espèces végétales, dont 42 sont en voie de disparition. Il fait partie de la réserve naturelle de Kien Giang, qui a été reconnue «réserve mondiale de la biodiversité» par l'UNESCO en 2006.