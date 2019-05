Vidéos-Elections européennes: Farida Amrani veut faire entrer la "vraie"vie" au parlement européen

Pour Farida Amrani, franco-marocaine, il ne s'agit pas de prendre une revanche mais bel et bien de défendre une Europe "sociale, écologiste et humaniste". Elle défend aussi un service public de qualité.



Conseillère municipale d'Evry (Essonne), Cette mère de famille veut faire entrer la "vraie vie" au sein du parlement européen.



Le député FI Alexis Corbière ne tarit pas d'éloges sur elle, à l'instar de bien d'autres, et l'a décrit comme une militante plein d'énergie, positive et respectée par tous.