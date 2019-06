Vidéo- la 25ème édition du Festival de Fès promet une belle affiche avec Rami Yussuf, Kingdom Choir, Marcel Khalifa...

Le président de la Fondation Esprit de Fès et du Festival de Fès des musiques sacrées du Monde, Abderrafia Zouitene, a promis une belle affiche pour la 25ème édition du Festival de Fès, notamment Rami Yusuf, Marcel Khalifa, l'"Ensemble vocal SVETLANA SPAJIC et CHERIFA KERSIT (Serbie-Maroc), Karen Gibson et sa chorale gospel Kingdom Choir qui ont chanté lors du mariage de Meghan Markle et le prince Harry, etc.



Cette 25ème édition coïncide par ailleurs avec le 20ème anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI sur le Trône. "Ce qui confère à cette édition une aura particulière", souligne M. Zouitene.



Prévu du 14 au 22 juin 2019 sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Festival se tient chaque année à Fès dont le rayonnement international passé en fait l'un des centres majeurs de la civilisation islamique. Sa médina, entièrement, rénovée sous l'impulsion du souverain, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Le Festival de Fès des musiques sacrées du Monde célèbre "le dialogue des cultures, le dialogue des religions, la tolérance".



Cette année, la thématique centrale est consacrée à "Fès à la confluence des cultures"