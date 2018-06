Vidéo - Un prêtre gifle un bébé lors d'un baptême

Lors d'un baptême en France, un prête a giflé à plusieurs reprises un bébé qui pleurait. La vidéo, mise en ligne mercredi, provoque l'indignation.



Les images ont été filmées dans une église en France, sans qu'on connaisse le lieu exact. Pendant que le curé semble expliquer le déroulement de la cérémonie, l'enfant est agité et en train de pleurer.



Impatient, le prêtre s'est alors emporté sur le bébé, lui donnant des gifles devant ses parents et ses proches, tous choqués par cette attitude. C'est d'autant plus interpellant qu'il a agi comme si de rien n'était, reprenant ses explications.



Ces gestes violents difficilement explicables ont néanmoins provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux depuis la publication de la vidéo.