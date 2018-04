Vidéo - Un mannequin à l'effigie de Macron pendu et brûlé par des manifestants à Nantes

L'image n'est pas passée inaperçue. Quelques-unes des 2.000 personnes qui ont manifesté à Nantes contre les réformes du gouvernement ont pendu et brûlé une effigie d'Emmanuel Macron, samedi après-midi. Les images publiées par les photographes présents sur place et TéléNantes montrent des hommes vêtus de noir, le visage masqué, pendre un mannequin en costume portant une photo du visage d'Emmanuel Macron. Un manifestant a également frappé l'effigie avant qu'elle ne soit brûlée. Cette mise en scène a été justifiée au micro de TéléNantes par Jean Brunacci, un porte-parole du syndicat Solidaires : "Nous sommes solidaires des jeunes qui ont pris l'initiative de faire brûler cette effigie. Il est plus que jamais nécessaire non seulement de le faire vaciller sur son piédestal et y compris de lui faire rendre gorge".



Des réactions indignées



La scène a été dénoncée par de nombreuses personnalités de La République en Marche. Valérie Oppelt, députée de la 2e circonscription de Loire-Atlantique, a dénoncé un "appel au meurtre" rappelant, qu'il était "condamnable par les tribunaux".



Sa collègue Anne-Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône, s'est aussi indignée sur Twitter : "Il y a le militantisme et il y a la violence. Certains ont choisi la 2e option, transformant la revendication syndicale en appel au meurtre... Dangereux et inquiétant. Qui sont ces gens qui prétendent défendre des droits?" "Rien ne peut justifier de telles dérives et une telle violence à l’égard du président de la République", s'est aussi émue la députée de Paris Laetitia Avia.





Avec Le JDD