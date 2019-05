(Vidéo) Mounir Satouri, l'enfant de Casablanca élu au Parlement européen

A peine élu, le député européen, "très ému", a dédié sa victoire à ses parents, sa famille, son épouse et ses enfants, ajoutant que "c'est cette élection vient couronner un parcours de militant de 25 ans".



Très actif comme syndicaliste étudiant à l’UNEF-ID, militant associatif très engagé, Mounir Satouri se dit également fier et honoré de représenter la France et les Français au parlement européen et exprime sa volonté de continuer de défendre les valeurs de l'écologie et de rester fidèle aux engagements pris. "C'est ça aussi qui peut permettre de renouveler la politique".