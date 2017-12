Vidéo - Marrakech, une ville touristique pionnière en matière de protection de l'environnement (TF1)

Dans un reportage diffusé le week-end et intitulé: "Marrakech, oasis verte", TF1 relève que depuis l'organisation de la COP22 en 2016, la ville ocre n'a pas ôté ses habits verts, mettant l'accent, à cet égard, sur l'inauguration en septembre dernier de deux lignes de bus électrique.



"Marrakech dit stop à la pollution de l'air!, Marrakech dit stop à la pollution sonore!", commente la journaliste qui a réalisé le reportage, ajoutant que depuis que la ville a accueilli la COP 22, l'objectif de cette région touristique est zéro carbone.



La chaîne affirme aussi que l'énergie solaire est omniprésente et des moteurs à hydrogène vont bientôt alimenter les mobylettes si appréciées des habitants, faisant observer que partout, des cyber-jardins jalonnent la ville.



Marrakech veut changer de visage, selon le reportage qui diffuse les témoignages de certains touristes rencontrés sur la place Jamae el Fna qui ont bien remarqué ce changement.



"Pionnière en Afrique en terme de dépollution, cette ville recycle déjà l'eau et valorise ses déchets", conclut le reportage.