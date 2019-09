Vidéo-Le président de la FIF, Ghaleb Bencheikh, répond aux critiques du CFCM sur la Ligue islamique mondiale

Le président de la Fondation de l'islam de France (FIF), Ghaleb Bencheikh, a répondu ce mardi 17 septembre aux critiques du Conseil français du culte musulman (CFCM). lors de l'ouverture à Paris de la "conférence internationale pour la paix et la solidarité", coorganisée par la FIF avec l'organisation saoudienne de la Ligue islamique mondiale (LIM),



"Ils ont fait des mains et des pieds pour être présents (...) Après ils dénoncent cette conférence", a-t-il accusé. "On joue la palinodie", a-t-il ironisé.



L'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, une instance liée au Conseil français du culte musulman (CFCM), a fait part jeudi de son "étonnement" dans un communiqué. Son président Abdallah Zekri, le délégué général du CFCM, y regrette une "marginalisation des instances officielles, représentatives du culte musulman" français.



Il dénonce aussi une organisation (la LIM, ndlr) qui incarne un islam "pas représentatif des musulmans de France et qui n'est (pas) compatible (...) avec les valeurs de la République". Et d'appeler "les responsables des autres cultes à ne pas cautionner, par leur présence, cette initiative".



Vendredi, le président par intérim du CFCM, Dalil Boubakeur, le recteur de la Mosquée de Paris, est venu le soutenir, affirmant, dans un texte : "l'instrumentalisation du dialogue inter-religieux dans notre pays par des organisations étrangères est un fait assez grave pour le dénoncer".



L'ex-ministre saoudien de la Justice Mohammed Al-Issa, secrétaire général de la LIM depuis 2016, et Ghaleb Bencheikh, le président de la Fondation de l'Islam de France (FIF), les coorganisateurs, ont réuni au Palais Brongniart plusieurs responsables religieux français, dont le grand rabbin de France Haïm Korsia, le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly, l'archevêque émérite de Lille (nord) Mgr Gérard Defois, l'imam de la mosquée de Bordeaux Tareq Oubrou.