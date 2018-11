Vidéo - Le 2ème satellite marocain "MOHAMMED VI-B" placé avec succés sur orbite

Le lanceur léger Vega a placé "avec succès" sur orbite héliosynchrone, pour le compte du Maroc, le satellite d'observation de la Terre MOHAMMED VI - B, après avoir décollé mardi du Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou à 22h42 heure locale(01H42 GMT), a indiqué Arianespace .



La séparation du satellite a eu lieu comme prévu un peu plus de 55 minutes après le décollage du lanceur.



Arrivé le 5 octobre dernier en Guyane à l'aéroport Félix Eboué de Matoury, le satellite MOHAMMED VI - B, d'une masse d'environ 1.108 kg au décollage, "servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral", a indiqué Arianespace.