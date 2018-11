Vidéo - L'Exposition internationale d'importation de la Chine ouvre ses portes à Shanghai

L’événement de grande ampleur qui se poursuit jusqu’au 10 novembre, connaît la participation de plus de 2.800 entreprises venant de 130 pays et près de 160.000 acheteurs représentant plus de 80.000 entreprises chinoises et étrangères. La CIIE connaîtra également la participation de 18 chefs d’Etat et de gouvernement à l’invitation du président chinois, Xi Jinping.



Dans un discours à l’ouverture du CIIE, le président chinois a affirmé que la Chine va "augmenter ses efforts pour ouvrir davantage son marché et accroître ses importations". "Nous allons encourager l'avènement d'un environnement commercial de classe mondiale", a déclaré le président chinois, promettant que "la porte de la Chine ne se refermera jamais et qu'elle s'ouvrira davantage".