Vidéo - L'Allemagne a intérêt à coopérer avec le Sénégal (Angela Merkel)

La chancelière allemande Angela Merkel a affirmé, mercredi à Dakar, que son pays a intérêt à coopérer avec le Sénégal et veut "façonner un partenariat" pour identifier les priorités et les opportunités d’investissement.



"Nous souhaitons avoir un développement confiant de vos pays", a dit Angela Merkel, qui a entamé une visite officielle de deux jours à Dakar, soulignant que le Sénégal est l’un des pays partenaires de l’initiative "Compact With Africa", lancée sous la présidence allemande du G20 en 2017.



Le plan "Compact with Africa", a été mis en place pour attirer des investissements privés en Afrique, a-t-elle rappelé lors d’une conférence de presse conjointe avec le président sénégalais Macky Sall.



De son côté, le chef de l’Etat sénégalais a fait savoir que 300 villages sénégalais seront électrifiés par voie solaire grâce au soutien de l’Allemagne.



"J’ai exprimé à Mme Angela Merkel, toute ma satisfaction pour la qualité de notre coopération dans un secteur aussi important que l’énergie, où malgré nos importants progrès, nous avons des besoins à satisfaire, surtout en milieu rural. Avec le soutien de la coopération allemande, nous avons un important projet d’électrification de 300 villages par voie solaire", a dit le président Sall.



"C’est un signal fort de dépasser la relation bailleur-bénéficiaire, pour instaurer des relations de partenariats mutuellement bénéfiques par l’échange et l’investissement", a fait observer Macky Sall.



Après Dakar, la chancelière allemande est attendue à Accra puis à Abuja.