Vidéo-Jazouli: le Maroc, "locomotive" en faveur du développement du continent africain

La politique de co-développement et de co-émergence du Maroc avec l’Afrique a été au centre d’une conférence mardi à Paris. Cette rencontre a rassemblé autour de la thématique « Le Maroc, une ambition d'émergence avec l’Afrique », un panel de personnalités du monde de l’économie et des entreprises du Maroc, de la France et d'Afrique.



La conférence a été l’occasion d’évoquer les améliorations macro-économiques engendrées au Maroc par les réformes et initiatives de ces dernières années, et comment elles placent le Royaume sur la voie de l’émergence, voire de la co-émergence avec ses pays partenaires d’Afrique, de plus en plus nombreux.



Dans son intervention, le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, a exposé la vision panafricaine du Maroc portée par la vision du roi Mohammed VI, une vision qui puise son essence des liens naturels, géographiques et géostratégiques du Royaume avec l’Afrique.



Pour le ministre marocain, la relation solide du Royaume avec le continent a été redynamisée depuis près de 20 ans grâce à la vision claire du souverain. Une vision bâtie sur la notion de co-développement qui part du principe que l’Afrique doit faire confiance à l'Afrique.



Revenant sur les tournées royales en Afrique qui ont donné lieu à la signature de pas moins de 1000 accords avec nombre de pays africains, M. Jazouli a indiqué que le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second investisseur africain sur l’ensemble du continent.



Parallèlement à cette coopération bilatérale, le Maroc, qui se positionne comme un hub de l’investissement en Afrique, développe actuellement un partenariat tripartite en Afrique notamment avec la Chine, les USA ou encore l’Europe pour travailler ensemble pour le développement du continent, a dit le ministre.