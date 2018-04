Vidéo - François Hollande raconte pourquoi il s’est séparé de Valérie Trierweiler

François Hollande raconte enfin sa version des faits quant à sa sépa­ra­tion avec Valé­rie Trier­wei­ler dans son livre Les leçons du pouvoir qui paraît ce mercredi 11 avril chez Stock. Pour le président, c’est le tweet envoyé par sa compagne en juin 2012 (Valé­rie Trier­wei­ler y soute­nait le concur­rent de Ségo­lène Royal, Olivier Falorni, aux élec­tions légis­la­tives) qui a préci­pité la fin de leur histoire. "J’avais tracé une ligne de sépa­ra­tion entre vie person­nelle et vie publique : elle l’ef­faça en un instant« , déplore François Hollande dans son ouvrage.



»Valé­rie, écrit-il encore, mesura vite l’im­pact de son inter­ven­tion dans le débat public et le trouble qu’elle avait engen­dré dans notre rela­tion. Quelques chose s’est brisé ce jour-là. J’es­pé­rais l’apai­se­ment en lais­sant le temps s’écou­ler dans l’es­poir d’une séré­nité retrou­vée". « Plusieurs mois plus tard, conclut-il, Julie Gayet est entrée dans ma vie ».



Le président avait rencon­tré la comé­dienne lorsqu’il était candi­dat à l’au­tomne 2011. Connu pour sa discré­tion et sa pudeur, c’est la première fois qu’il aborde par écrit sa vie senti­men­tale présente et passée. A 63 ans, il est l’heure pour celui qui ne semble pas avoir aban­donné toute ambi­tion poli­tique de fendre l’ar­mure.