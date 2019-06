(Vidéo) Fodé Sylla: "La place du Maroc en Afrique nous permet d'être plus forts"

L'ambassadeur itinérant du Sénégal n'a pas manqué de salué la politique migration du Maroc et la régularisation de centaines de milliers de migrants subsahariens, ainsi que la tenue de la COP22 au Royaume qui jeté la lumière sur la problématique climatique en Afrique.



En parallèle du Festival des Musiques Sacrées du Monde, Fodé Sylla a participé au Forum de Fès qui mobilise un parterre d'éminentes personnalités du monde des sciences, de la philosophie, des arts et de la culture. Cette année, ce rendez-vous de réflexion et d’échanges est consacré à " la confluence des cultures".



Le coup d’envoi de la 25-ème édition, placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a été donné vendredi soir par une création originale intitulée ‘’Fès, mémoire du futur’’ pour traduire la dimension sacrée et spirituelle de la médina de Fès, tout en valorisant les traditions authentiques du Maroc et de ses liens avec plusieurs pays du monde.